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Россиянина с девятью переломами и психозом прооперировали в Подмосковье

Минздрав МО: хирурги спасли мужчину с девятью переломами и психозом после ДТП

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Мужчину с девятью переломами, психозом и временной потерей памяти после ДТП прооперировали в Раменский больнице. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

35-летний мужчина, пострадавший в ДТП, поступил в Раменскую больницу в крайне тяжелом состоянии. У него выявили черепно-мозговую травму, перелом костей лица и бедра, а также разрыв костей таза. Эти повреждения привели к психозу и временной потере памяти.

«Мужчине было проведено 3 операции. Сначала челюстно-лицевой хирург восстановил целостность кости нижней челюсти. Затем хирург-травматолог провел остеосинтез костей таза. После с помощью ортопедического стола и специальных устройств мы восстановили правильное положение бедренной кости и провели ее остеосинтез. Все операции прошли успешно и заняли всего 6 часов», — рассказал заведующий травматологическим отделением Раменской больницы Всеволод Ушанов.

На десятые сутки после операции мужчина смог самостоятельно сесть. Он был выписан в хорошем самочувствии. Пациенту предстоит долгий процесс восстановления двигательных функций для возврата к полноценной жизни.

Ранее россиянке провели редчайшую операцию на открытом сердце.

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