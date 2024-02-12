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Пустые трассы и вежливые гиды: как выглядит горнолыжный курорт в КНДР

Русские туристы побывали в Северной Корее впервые с начала пандемии

Северная Корея впервые после пандемии впустила российских туристов. Их пригласили в четырехдневный тур через Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен. Всего в поездку набрали 100 человек, среди них гости со всей России и детская сборная школы олимпийского резерва.

Горнолыжный курорт понравился всем, говорит директор туроператора «Восток Интур» Инна Мухина. Дети не ожидали, что корейские горы «клевые», а взрослых удивили хорошие трассы. Их там больше десяти, и для новичков, и для профессионалов. Вдобавок туристам повезло с приятной погодой, а корейцы принимали их очень тепло.

Правда, из-за закрытости страны местные лишены мирового опыта и допускают много недочетов, отмечает участник поездки, блогер Илия Воскресенский.

«Установлены, например, ограждения, которые абсолютно небезопасны для катания. <..> Человек, набирающий скорость на трассе больше 100 км/ч, может спокойно разбиться», — вспоминает он.

В целом туристы столкнулись в горах с «огромным количеством пробелов», например, «абсолютным хаосом» в ценах. В то же время уникальность и закрытость КНДР и есть самое интересное, и сравнивать ее с остальными нет смысла, говорит блогер. Самого Воскресенского больше всего удивило отсутствие везде людей.

«Их же 25 миллионов человек, а их не видно, улицы пустые, в домах свет не горит. Где они?» — удивляется турист.

Выяснить это гостям пока невозможно, россиян везде сопровождали гиды. Хотя Мухина подчеркивает, что чрезмерной слежки не было: никто «не выслеживал и не подстреливал» туристов.

Несмотря на специфику, поездки в КНДР популярны. Участие в прошедшей стоило $750, и желающих было больше, чем мест. Организаторы уже готовят еще два тура. Корейские власти же достраивают Вонсан-Калымскую туристическую зону — специально для россиян.

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