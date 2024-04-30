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Полянский раскрыл главную цель США в цифровой сфере

Полянский заявил, что целью Вашингтона является глобальная цифровая диктатура

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AP

США запустили процессы, целью которых является глобальная цифровая диктатура. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что американские власти воспользовались тем, что на Западе находятся основные рычаги управления интернетом. Также именно в США «прописались» все основные IT-монополисты.

«Вашингтон санкционировал процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура», — сказал Полянский.

Он уточнил, что в итоге государствами грозит полная утрата способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу. Американские власти имеют возможность отключения любой информационной альтернативы мейнстриму, «сертифицированному Западом».

До этого западные спецслужбы сочли, что ИИ сделает террористов сильнее.

Ранее Медведев назвал основу доктрины безопасности США.

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