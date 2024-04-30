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В Тбилиси заявили, что в 2030 году Грузия вступит в Европейский союз

Иванишвили: в 2030 году Грузия станет членом Евросоюза

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Global Look Press

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия в 2030 году присоединится к Европейскому союзу. Об этом сообщает сайт национального телевидения.

По словам Иванишвили, выступившего в Тбилиси на митинге перед зданием парламента, свободная, независимая, суверенная, единая и интегрированная в Евросоюз Грузия является грузинской мечтой, которая обязательно осуществится. Политик дал обещание, что страна преодолеет все препятствия, укрепит суверенитет, сохранит мир, разовьет экономику и в 2030 году станет членом ЕС.

Иванишвили особо отметил уникальность истории и традиций грузинской нации и подчеркнул, что только с этими уникальными национальными традициями Грузии имеет смысл войти в состав Европейского союза.

До этого глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция растеряла поддержку населения и поэтому не имеет ресурсов для того, чтобы устроить в стране революцию.

Ранее в Грузии усомнились в необходимости вступать в ЕС.

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