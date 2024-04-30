Врач рассказала, как избежать «дачного инфаркта»

В начале дачного сезона увеличивается заболеваемость инфарктами. Избежать катастрофы помогут отказ от тяжелой работы в саду и прием лекарств. Об этом рассказала заведующая вторым кардиологическим отделением Тюменской ОКБ №1 Балина Валентина.

Рост числа инфарктов связан с тем, что люди, отвыкшие за зиму от тяжелых физических нагрузок, начинают тяжело работать. Это большой стресс для организма, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно минимизировать дачный труд.

«Категорически запрещен перенос тяжестей более 5 кг, копание земли, если это прополка — то только в положении сидя», — объяснила врач.

Перед поездкой на дачу следует посетить своего кардиолога. Также важно продолжать прием лекарств и добавить в аптечку препараты для экстренной помощи. Лучше не ночевать в одиночестве: рядом должны быть люди, которые смогут оказать помощь или вызвать скорую.

Если во время работы в огороде появились боли и давление за грудиной, головокружение, нарушения сердцебиения, побледнели кожные покровы — необходимо зайти в прохладное помещение и отдохнуть. Если симптомы сохраняются через 10-15 минут, следует незамедлительно принимать меры.

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