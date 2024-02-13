25 лет спустя: как сейчас выглядят звезды «Американского пирога»

В 2024 году культовой молодежной комедии «Американский пирог» исполняется 25 лет. Франшиза, громко стартовавшая в 99-м, с годами разрослась аж до десяти фильмов, а некоторые ее персонажи и мемы – как, например, великая мама Стифлера – стали легитимными элементами мировой поп-культуры.

В честь юбилея картины (а также юбилея исполнительницы одной из ролей Мены Сувари – ей сегодня исполнилось 45) «Газета.Ru» рассказывает о главных действующих лицах оригинальной ленты – и показывает их четверть века спустя.