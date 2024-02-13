13 февраля 2024, 17:55
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25 лет спустя: как сейчас выглядят звезды «Американского пирога»
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Джейсон Биггз
После съемок в «Американском пироге» на Джейсона Биггза, исполнителя главной роли старшеклассника Джима, посыпались предложения от крупных проектов – правда, практически все из них были типовыми ромкомами (от «Девушки из Джерси» до «Девушки моего лучшего друга»). Молодому поколению 45-летний актер наиболее известен по сериалу «Оранжевый – хит сезона».
Элисон Хэннигэн
Хэннигэн – едва ли не единственная из звезд «Американского пирога», карьеру которой можно назвать сверхуспешной, полностью вынося молодежную франшизу за скобки. Так, еще до приглашения в хулиганскую комедию Хэннигэн сыграла одну из главных ролей в хитовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», ну а всеобщей любимицей стала благодаря перевоплощению в Лили Олдрин в одним из лучших ситкомов всех времен и народов – «Как я встретил вашу маму». В марте этого года актрисе исполнится 50 лет – 20 из них она состоит в браке с партнером по «Баффи» Алексисом Денософ.
Крис Клейн
В 2002-м, спустя три года после премьеры первого «Пирога», на экраны вышла главная драматическая работа Криса Клейна – посвященная войне во Вьетнаме лента «Мы были солдатами» с Мелом Гибсоном. В числе других важных проектов карьеры актера, которому в этом марте исполнится 45 лет, – сериал «Флэш», в котором он сыграл Цикаду. Что касается личной жизни Клейна, то в нулевые он встречался с Кэти Холмс, будущей супругой Тома Круза, а в десятые – активно лечился от алкогольной зависимости.
Тара Рид
Роль очаровательной девушки Виктории в «Американском пироге» принесла Таре Рид не только широкую известность, но и статус одной из самых желанных женщин мира (к слову, примерно в тот период в отношениях с ней состоял хоккеист Сергей Федоров, ныне тренер ЦСКА). Еще до съемок в первой части франшизы актриса покорила мир рекламы (с детства она играла в коммерческих роликах, в общей сложности приняв участие в 100 с лишним видео различных брендов). Незадолго до премьеры «Пирога» на экраны вышел культовый «Большой Лебовски» с ней в одной из ролей, впоследствии Рид сыграла в типовых комедиях «Король вечеринок» и «Дочь моего босса». В следующем году артистке исполнится 50 лет.
Эдди Кэй Томас
43-летний Эдди Кэй Томас – помимо «Американского пирога», где он сыграл любящего моккачино школьника Пола «Зяблика» Финча, – известен своими ролями в комедии «Гарольд и Кумар уходят в отрыв», криминальной драме «Черное и белое» с Элайджей Вудом, Робертом Дауни-младшим, Джаредом Лето, Брук Шилдс и Беном Стиллером, а также сериале «Скорпион». Кроме того, актер построил успешную театральную карьеру на Бродвее, которую начал еще до прихода в кино.
Мена Сувари
В отличие от других звезд «Американского пирога», для которых роль во франшизе стала лишь одной из множества комедийных в карьере, Мена Сувари куда чаще снималась в драматических амплуа – и нередко это были топовые проекты. В частности, на счету актрисы греческо-эстонского происхождения участие в фильмах «Красота по-американски», «Я соблазнила Энди Уорхола», а также сериале «Американская история ужасов». 13 февраля Сувари отмечает юбилей – ей исполнилось 45 лет.
Томас Иэн Николас
Наиболее популярными актерскими работами 43-летнего Николаса так и остались его роли в «Пироге», а также спортивном семейном фильме «Новичок года», в котором он снялся еще в детстве. Параллельно с небольшими появлениями в средних проектах Николас развивал свою музыкальную карьеру, выпустив несколько альбомов. В течение 15 лет он состоялся в браке с хаус-звездой DJ Colette, пара развелась в 2022 году.
Шеннон Элизабет
Скромная по хронометражу роль обворожительной студентки из Европы Нади в одночасье сделала Шеннон Элизабет одной из самых узнаваемых молодых актрис Голливуда – и, конечно, объектом вожделения многих юношей со всего мира. После «Американского пирога» она снялась в похожей роли в «Очень страшном кино», а также поучаствовала во франшизе о приключениях Джея и Молчаливого Боба. Вне актерской карьеры ныне 50-летняя Элизабет добилась внушительных успехов как профессиональный игрок в покер, а также основательница благотворительной организации по защите животных.
Шонн Уильям Скотт
Еще один актер, чью карьера предопределила роль в «Американском пироге» – дебютная для него в полном метре и до сих пор самая известная. В числе других работа 47-летнего Скотта – «Пункт назначения», франшиза «Вышибала», а также озвучание опоссума Крэша в «Ледниковом периоде».
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж, конечно, до сих пор ассоциируется у большинства с ролью «мамой Стифлера», хотя снялась в множестве других больших проектов. Так, на ее счету фильмы «Блондинка в законе», «История Золушки», «Клик: С Пультом по жизни», «Гламурные боссы» – впрочем, то все были плюс-минус «пирогообразные» амплуа. Настоящий ренессанс актерской карьеры Кулидж произошел в 2021 году – 62-летняя артистка выдающимся образом сыграла в сериале «Белый лотос», за что была награждена «Эмми» и «Золотым Глобусом».
Постер к фильму «Американский пирог», 1999 год
Звезды фильма «Американский пирог» в 2019 году
В 2024 году культовой молодежной комедии «Американский пирог» исполняется 25 лет. Франшиза, громко стартовавшая в 99-м, с годами разрослась аж до десяти фильмов, а некоторые ее персонажи и мемы – как, например, великая мама Стифлера – стали легитимными элементами мировой поп-культуры.
В честь юбилея картины (а также юбилея исполнительницы одной из ролей Мены Сувари – ей сегодня исполнилось 45) «Газета.Ru» рассказывает о главных действующих лицах оригинальной ленты – и показывает их четверть века спустя.