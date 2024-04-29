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Политика

Военная операция на Украине, день 796-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 796-й день

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Военнослужащий центрального военного округа во время ремонта трофейного танка Leopard 2A5 в полевой мастерской в зоне проведения специальной военной операции

Военнослужащий центрального военного округа во время ремонта трофейного танка Leopard 2A5 в полевой мастерской в зоне проведения специальной военной операции

Александр Река/ТАСС
Украина пересмотрела свое заявление в Совет Европы об отступлении от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека. Представители Украины и США ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет, заявил Зеленский. Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:02

Российские военные эвакуировали первый американский танк М1 Abrams с линии фронта на авдеевском участке, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

По его словам, скоро все желающие смогут увидеть этот трофей на выставке на Поклонной горе.

8:54

Российские военные ударили по пгт Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег

8:49

Экипажи штурмовиков Су-25 помешали ротации подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили в Минобороны РФ.

8:35

Шойгу направил поздравительные телеграммы воинской части и соединениям, отличившимся в специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

8:21

Главком ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется.

По словам Сырского, российские войска перешли в наступление на Курахово и Покровск западнее Марьинки и Авдеевки, и в результате подразделения ВСУ «переместились на новые рубежи» в районе Семеновки, Бердичева и Новомихайловки.

8:17

Представители Украины и США в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

8:04

Украина пересмотрела параметры отступления от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 796-го дня специальной военной операции России на Украине.

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Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 795-й день
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