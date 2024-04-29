Военная операция на Украине, день 796-й

Российские военные эвакуировали первый американский танк М1 Abrams с линии фронта на авдеевском участке, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
По его словам, скоро все желающие смогут увидеть этот трофей на выставке на Поклонной горе.
Российские военные ударили по пгт Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег
Экипажи штурмовиков Су-25 помешали ротации подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили в Минобороны РФ.
Шойгу направил поздравительные телеграммы воинской части и соединениям, отличившимся в специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется.
По словам Сырского, российские войска перешли в наступление на Курахово и Покровск западнее Марьинки и Авдеевки, и в результате подразделения ВСУ «переместились на новые рубежи» в районе Семеновки, Бердичева и Новомихайловки.
Представители Украины и США в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина пересмотрела параметры отступления от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.