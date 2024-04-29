Военная операция на Украине, день 796-й

Украина пересмотрела свое заявление в Совет Европы об отступлении от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека. Представители Украины и США ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет, заявил Зеленский. Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется. «Газета.Ru» ведет хронику событий.