Россиянке провели редчайшую операцию на открытом сердце

Пожилая женщина перенесла третью операцию на открытом сердце для удаления тромба. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Во время первой операции врачам удалось сохранить сердечный клапан, во время второй его заменили на биологический протез. Затем женщине понадобилось третья операция, теперь для удаления тромба. В мировой практике подобных случаев было около 20, и многие центры России отказали пациентке в оперативном вмешательстве из-за высокого риска.

Врачи тюменской областной клинической больницы №1 решили пойти нетрадиционным путем и оперировать правосторонним доступом. Операция длилась около трех часов.

Вскоре женщину в удовлетворительном состоянии выписали домой. По словам врачей, послеоперационный период протекал благоприятно.

До этого врачи обнаружили редкое заболевание поджелудочной железы у женщины, которая не имела жалоб и обратилась в больницу для диспансеризации.

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