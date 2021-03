Золотой песок: что ждет покупателей острова

На продажу выставили самый южный из 360 островов Багамского архипелага, крупнейший из тех, что еще не нашли владельца — Сент-Эндрюс, также известный как Little Ragged Island («Клочок земли»). Площадь острова составляет 295 гектаров — чуть меньше площади Кузьминского лесопарка и чуть больше Парка Горького в Москве. На американском аукционе Concierge Auctions его оценили в 1,4 млрд рублей, для участия в торгах нужно оплатить депозит в 7 млн рублей. Однако покупка потребует дополнительных вложений, так как на этом «клочке земли» нет никаких построек.

Зато на острове есть 10 км пляжей из белого песка на берегу Атлантического океана, пресноводные озера, леса целебного дерева бакаут и холмы высотой в 12 м, откуда покупатель сможет обозревать свои владения.

Продавцы острова видят в этом только преимущества, предлагая покупателю построить на нем бутик-отель с полем для гольфа на 18 лунок. Добраться на остров можно на частной яхте, но для этого придется сначала оборудовать причал. За 10 минут на лодке можно также доплыть до соседнего острова, где есть поселок и аэропорт. На острове водятся фламинго, а в коралловых рифах можно поймать морского окуня, барракуду и тунца, а также заняться дайвингом или парусным спортом.

Среди потенциальных покупателей могут оказаться баскетболист Майкл Джордан и певица Шер, которые являются клиентами американской компании по торговле недвижимостью Concierge Auctions. А соседями по архипелагу станут Джонни Депп, Эдди Мерфи, Николас Кейдж, Дэвид Копперфильд, певица Шакира и глава LVMH Бернар Арно, которые уже приобрели по острову на Багамах, расположенных в 200 км к северу от Кубы. Звезды покупают острова не только для личного пользования, но и в качестве бизнес-проекта. В 2005 году Леонардо Ди Каприо приобрел остров в Карибском море около Белиза, чтобы построить там эко-отель.

В пандемию спрос на участок земли в океане вырос среди тех, чье желание уединиться совпало с возможностями. Продавцы зафиксировали самый высокий спрос на покупку острова в конце весны-начале лета 2020 года, как раз после введения режима самоизоляции. «Это были самые загруженные два месяца за последние 22 года продажи островов», — отмечал в июле Крис Кролоу, исполнительный директор Private Islands Inc., в интервью The New York Times. По его словам, с тех пор темп не снижается.

Однако не все покупатели отдают себе отчет в том, что они приобретают необорудованный, дикий участок посреди океана, который потребует больших вложений и добираться на который будет не так просто.

Некоторым владельцам островов приходится продавать даже участки земли, расположенные не так далеко от цивилизации, поскольку им не удалось реализовать свои планы по благоустройству курорта на этом острове — или просто не хватило денег на его содержание.

Месяц назад на продажу снова выставили остров Тессера, расположенный в Венецианской лагуне по соседству с туристическим островом Мурано, в 5 минутах от аэропорта им. Марко Поло. Девелопер немецкого происхождения Эдвард де Боно планировал сделать там курорт и уже разбил виноградник и сад, обустроил причал, однако обанкротился раньше, чем сумел реализовать свою задумку. Он уже давно пытается продать остров — первые объявления фигурировали в немецких газетах еще в 2005 году. Последняя попытка не увенчалась успехом — в 2019 году остров площадью 4 тыс. кв. м. оценили в 220 млн рублей, сейчас цена понизилась до 150 млн рублей.

Всего в Венецианской лагуне более 100 островов, причем многие из них выставлены на продажу, в том числе и «остров ужасов» Повелья, куда 200 лет назад свозили чумных больных. Там до сих пор сохранились останки укреплений XIV века, а до конца 70-х годов прошлого века на острове действовала психбольница, прославившаяся жестокими экспериментами над пациентами. За последние несколько лет продать удалось только два острова в Венецианской лагуне — Сан-Клементе и Сакка-Сессола, там тоже находились бывшие муниципальные больницы. Новые хозяева переделали здания под отели и конгресс-центры.

По словам главы представительства компании Rossmils в России Алексея Могилы, итальянские острова утратили популярность как раз из-за транспортной доступности и близости к городу. «Венецианская лагуна — это место с достаточно плотным доступом лодок и больших кораблей, — говорил он в интервью Коммерсантъ.FM. — Бывают случаи, когда останавливаешься в отеле, выходишь утром выпить чашечку кофе, и мимо тебя просто проплывает стена дома — заходит какой-нибудь восьми- или десятипалубный корабль, и ты чувствуешь себя, мягко говоря, неуютно».

Кроме того, там сложно заниматься редевелопментом и восстанавливать дома, потому что все строительные материалы доставляются по воде и содержание острова может обойтись очень дорого. «В принципе сейчас люди не заинтересованы в покупке островов, чтобы жить на них. Если бы кто-то рассматривал такое приобретение, то, скорее всего, это были бы какие-то курортные места в более теплом климате», — считает эксперт.

Теплый климат тоже не гарантирует рай на земле — остров посреди океана подвергается ураганам и наводнениям, а чтобы на нем появилось электричество, нужно продумать оснащение солнечными батареями. Далеко не все острова имеют доступ к пресной воде, а еду на них нужно завозить с материка.