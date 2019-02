Неуместный поцелуй: Трампа обвинили в насилии и дискриминации

Бывшая сотрудница предвыборного штаба Дональда Трампа подала в суд на президента США. Альва Джонсон обвинила главу государства в том, что он поцеловал ее без согласия во время предвыборных мероприятий во Флориде в 2016 году. «Я мгновенно почувствовала себя так, будто подверглась насилию, потому что я не ожидала и не хотела этого, — пожаловалась Альва Джонсон The Washington Post. – У меня до сих пор стоит перед глазами картина, как его губы приближаются к моему лицу».

Как заявляет Джонсон в своем иске, Дональд Трамп схватил ее за руку и приблизил к себе, чтобы поцеловать в губы, после чего покинул фургон передвижного штаба, расположившегося на тот момент в Тампе, во Флориде. По словам женщины, это произошло 24 августа 2016 года.

Она признается, что слегка повернула голову, так что поцелуй пришелся на уголок ее губ. По словам Альвы Джонсон, это было «суперстранно и неуместно».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отвергает все обвинения, направленные Альвой Сандерс в адрес президента: она назвала их «абсурдом во всей красе». «Этого никогда не было, и это непосредственно было опровергнуто несколькими весьма надежными свидетелями», — заявила представительница Белого дома в заявлении для The Washington Post.

Между тем, Альва Джонсон утверждает, что в тот же день рассказала о случившемся своему бойфренду, а также матери и отчиму – в беседе в Washington Post все трое подтвердили это.

Кроме того, она утверждает, что свидетелями были Пэм Бонди, которая была тогда генеральным прокурором Флориды, и один из сотрудников предвыборного штаба Трампа, однако оба свидетеля отрицают, что наблюдали тот инцидент.

Альва Джонсон оказалась первой женщиной, которая обвинила Дональда Трампа в неподобающем поведении, которое он позволил себе во время избирательной кампании 2016 года. Свой иск в федеральный суд она подала в понедельник, 25 февраля: она рассчитывает получить компенсацию за моральные страдания.

Кроме того, Альва Джонсон обвиняет Дональда Трампа. Дело в том, что бывшая сотрудница его предвыборного штаба – темнокожая, и сейчас она утверждает, что ей заплатили за ее работу меньше, чем ее белым коллегам мужского пола.

Представительница предвыборного штаба Дональда Трампа Кайле МакЭнани заявляет, что заявления бывшей сотрудницы абсолютно беспочвенны.

В неуважительном отношении к женщинам Дональда Трампа обвиняли не раз. В октябре 2016 года в разгар предвыборной кампании все то же издание The Washington Post опубликовало видеоролик, на котором Дональд Трамп и телеведущий Билли Буш говорят пошлости о женщинах. Дело происходит в 2005 году – разговор, вызвавший в США громкий скандал, состоялся в автобусе во время поездки миллиардера и телеведущего на съемки телешоу «Пропуск в Голливуд».

В беседе Трамп рассказывал Бушу о своей склонности соблазнять замужних дам и намекал, что он может полезть целоваться к женщине, с которой они должны были встретиться. «Я даже не жду, — говорил миллиардер, женившийся в том же 2005 году на Меланье Кнавс. – А когда ты звезда, они тебе это позволяют. Ты можешь делать что угодно. Хватай их за промежность. Можешь делать что угодно».

Публикация ролика спровоцировала волну возмущения в американском обществе: юристы и журналисты восприняли эту запись как признание в совершении сексуального насилия.

Видеоролик и сопровождавшая его статья появились в The Washington Post за два дня до вторых дебатов, которые должны были пройти между Дональдом Трампом и его соперницей Хиллари Клинтон. Трамп выпустил в связи с этим заявление, в котором извинился за свои слова, однако не забыл упомянуть, что и супруг Хиллари Клинтон Билл позволял себе неподобающие высказывания в адрес женщин – якобы он «говорил вещи, которые были гораздо хуже» на поле для гольфа, принадлежащем Трампу. Скандал не сказался на результатах выборов – Трамп все же одержал победу, однако выражение «Хватай их за промежность» — «Grab them by the pussy» — стало мемом, и лозунгом противниц Трампа.