15 ноября 2021, 22:38
Фото
Бал юных и богатых: московская элита показала своих дочерей
В Доме Пашкова прошел 10-й юбилейный Бал дебютанток Tatler. Мероприятие, организованное журналом о светской жизни, посетили представительницы именитых российских фамилий и их родители.
На паркет, чтобы станцевать полонез и вальс, в вечерних платьях вышли Александра Дружинина, Вероника Расковалова, Марианна Газманова, Эммануэль Турецкая, Мария Табакова и другие.
Таким образом девушки, многим из которых нет еще и 18, сделали первые шаги в светской жизни столицы. О том, как это было в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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Дочь предпринимателя Зияда Манасира и основательницы семейного клуба Vikiland Виктории Манасир Дана Манасир, дочь члена Московского союза художников, скульптора Евгения Лансере Мария Лансере, дочь продюсера Нателлы Крапивиной София Крапивина, дочь члена Московского союза художников, скульптора Евгения Лансере Софья Лансере и дочь народного артиста России, руководителя коллектива «Хор Турецкого» Михаила Турецкого и Лианы Турецкой Эммануэль Турецкая (слева направо) на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Продюсер Яна Рудковская с сыном Арсением перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Дана Манасир (17 лет) - студентка Кембриджской международной школы CIS, дочь предпринимателя Зияда Манасира и основательницы семейного клуба Vikiland Виктории Манасир, перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Музыкант Родион Газманов, Ирина Газманова, Олег Газманов, Марианна Газманова (17 лет) - ученица «Хорошколы», дочь народного артиста РФ О. Газманова и писательницы Марины Газмановой, и Филипп Газманов (слева направо) перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Генеральный директор компании Ритуал.ру Олег Шелягов с супругой Викторией на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Студентка Академического музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского Эммануэль Турецкая (16 лет), народный артист РФ Михаил Турецкий и его супруга Лиана Турецкая (слева направо) перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Сумочка в руках продюсера Яны Рудковской перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Певец Филипп Киркоров и актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Актриса Виктория Толстоганова с дочерью Варварой перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
На балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова.
Телеведущая Юлия Барановская и ее дети Артем, Арсений и Яна на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Актриса Марина Зудина перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Основательница семейного клуба Vikiland Виктория Манасир (в центре) на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Ведущая Тамро Кобахидзе на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Танец на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Журналист, телеведущая Софико Шеварднадзе на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Модель Евгения Каталова перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Продюсер, режиссер и клипмейкер Нателла Крапивина (справа) с дочерью, студенткой Лондонского университета искусств LCF Софией Крапивиной (18 лет) перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Дочь народного артиста России Олега Газманова Марианна Газманова на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Внучка Михаила Боярского Екатерина Боярская на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Ксения Севенард (21 год) — ученица Академии русского балета имени Вагановой, дочь предпринимателя и политика Константина Севенарда, двоюродная правнутчка примы Мариинского театра Матильды Кшесинской, сестра ведущей солистки Большого театра Элеоноры Севенард, танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Дочь певца Дмитрия Маликова, модель и певица Стефания перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Модель Дарья Коновалова на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Модель Олеся Кафельникова перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Дизайнер Виктория Андриянова (в центре) перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Дочь певца Григория Лепса Ева перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Дочь создательницы модного Дома Yana Яны Расковаловой и предпринимателя Вадима Расковалова Вероника Расковалова на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова.
Создательница модного Дома Yana Яна Расковалова (вторая справа) с семьей перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова. Вторая слева: ученица британской школы Hurtwood House Вероника Расковалова (18 лет)
Видеоблогер Мари Лист перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Лидия Кутепова (16 лет) — ученица 57-й школы, дочь актрисы Ксении Кутеповой и режиссера Сергея Осипьяна, с отцом перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Ведущая солистка Большого театра, внучатая племянница Матильды Кшесинской Элеонора Севенард перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Актриса и продюсер Рената Пиотровски с дочерью перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Чемпионка мира и Олимпийских игр по художественной гимнастике Маргарита Мамун перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Финансист Ян Яновский с семьей перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
На балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова.
Дети - участники бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
Вид на здание Дома Пашкова где проходит бал дебютанток журнала Tatler