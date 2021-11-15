Бал юных и богатых: московская элита показала своих дочерей

В Доме Пашкова прошел 10-й юбилейный Бал дебютанток Tatler. Мероприятие, организованное журналом о светской жизни, посетили представительницы именитых российских фамилий и их родители.

На паркет, чтобы станцевать полонез и вальс, в вечерних платьях вышли Александра Дружинина, Вероника Расковалова, Марианна Газманова, Эммануэль Турецкая, Мария Табакова и другие.

Таким образом девушки, многим из которых нет еще и 18, сделали первые шаги в светской жизни столицы. О том, как это было в фоторепортаже «Газеты.Ru».