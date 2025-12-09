В России появится медаль «За поиск без вести пропавших и павших»

Минобороны предложило учредить медаль «За поиск без вести пропавших и павших»

В России планируют награждать медалями «За поиск без вести пропавших и павших». Соответствующий проект приказа министерства обороны опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов, передает ТАСС.

Согласно документу, медалью будут награждаться военнослужащие и лица гражданского персонала ВС РФ за проявленные самоотверженность и инициативу при розыске без вести пропавших и павших военнослужащих в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни.

Кроме того, ведомство предлагает награждать за «существенный личный вклад по созданию эффективных систем мониторинга, розыска, спасения и возвращения без вести пропавших и павших военнослужащих».

В настоящее время в РФ награждают знаком отличия министерства обороны «За отличие в поисковом движении».

В августе начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в период весенне-летней кампании 2025 года за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, государственные награды получили 120,9 тыс. военнослужащих Вооруженных сил страны.

