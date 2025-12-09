На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появится медаль «За поиск без вести пропавших и павших»

Минобороны предложило учредить медаль «За поиск без вести пропавших и павших»
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

В России планируют награждать медалями «За поиск без вести пропавших и павших». Соответствующий проект приказа министерства обороны опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов, передает ТАСС.

Согласно документу, медалью будут награждаться военнослужащие и лица гражданского персонала ВС РФ за проявленные самоотверженность и инициативу при розыске без вести пропавших и павших военнослужащих в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни.

Кроме того, ведомство предлагает награждать за «существенный личный вклад по созданию эффективных систем мониторинга, розыска, спасения и возвращения без вести пропавших и павших военнослужащих».

В настоящее время в РФ награждают знаком отличия министерства обороны «За отличие в поисковом движении».

В августе начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в период весенне-летней кампании 2025 года за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, государственные награды получили 120,9 тыс. военнослужащих Вооруженных сил страны.

Ранее патриарх Кирилл наградил Михалкова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами