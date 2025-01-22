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Пожар на курорте в Турции: погибли более 70 человек

Число жертв на горнолыжном курорте увеличилось до 76

21 января в 3:27 ночи в отеле Grand Kartal, расположенном на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул.

Пожар начался на четвертом этаже, предположительно в ресторане отеля, и быстро распространился по всему зданию. Деревянная облицовка фасада привела к стремительному распространению огня. Многие постояльцы, проснувшись от запаха дыма, обнаружили, что коридоры уже заполнены густым дымом, а системы оповещения не сработали. В панике люди пытались спастись, выпрыгивая из окон или спускаясь по связанным простыням.

В результате трагедии погибли 76 человек, еще 51 получил ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Среди погибших и пострадавших — граждане Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур. Власти начали расследование причин пожара. По подозрению в нарушении правил пожарной безопасности задержаны девять человек, включая владельца отеля.

Кадры с места трагедии — в галерее «Газеты.Ru».

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