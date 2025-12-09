Соединенные Штаты оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться его согласия на территориальные и иные уступки в процессе мирного урегулирования конфликта с Россией. Информацию об этом издание Axios получило из украинских источников.

Как утверждают журналисты, во время двухчасовой телефонной беседы, состоявшейся 6 декабря, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер стремились получить от Зеленского ясное согласие на условия урегулирования кризиса. Анонимный украинский чиновник предполагает, что американские переговорщики пытались склонить украинского лидера к передаче России территорий Донбасса.

«Казалось... что американцы хотели, чтобы Зеленский принял все это во время телефонного звонка», — поделился источник.

До этого в Германии призвали Зеленского пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать конфликт с Россией.

Ранее Бербок отвергла территориальные уступки со стороны Украины.