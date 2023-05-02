Черно-белое, жемчуг, кошки: главные образы Met Gala 2023

В Нью-Йорке состоялся ежегодный благотворительный бал Met Gala, на который знаменитости традиционно приходят в экстравагантных нарядах. Каждый год бал и сама выставка моды Института костюма приурочены к определенной теме: разным культурам, религиям, стилям или творчеству всемирно известных дизайнеров. В этот раз главным мотивом вечера было творчество покойного модельера Карла Лагерфельда, скончавшегося в 2019 году в возрасте 85 лет. Кутюрье был известен своей любовью к черно-белым нарядам, высоким воротничкам и жемчугу.

При выборе наряда гости принимали во внимание тематику вечера. Певица Дуа Липа, одна из ведущих вечера, появилась перед камерами в свадебном платье с корсетом из коллекции Chanel 2000-х, а певец Lil Nas X пришел на бал почти обнаженным: в наряде из серебряной краски и жемчуга.

Двое участников бала отдали дань знаменитой кошке Лагерфельда Шупетт, в костюмах кошки пришли актер Джаред Лето и певица Doja Cat.

Приглашение на благотворительный бал получили около 400 гостей. Билет на мероприятие стоит $50 тыс., а цена за столик начинается с $300 тыс. Однако попасть туда, просто заплатив за билет, не получится: за списками приглашенных придирчиво следит главный редактор журнала Vogue Анна Винтур, которая организует мероприятие с 1995 года.

Лучшие образы на Met Gala 2023 — в фотогалерее «Газеты.Ru».