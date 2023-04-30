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Умер модельер Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев умер через два месяца после своего 85-летия. По данным Mash, известного на весь мир советского и российского модельера госпитализировали в Щелковскую больницу с внутренним кровотечением, врачи не смогли его спасти.

В 2016 году Зайцеву поставили диагноз болезнь Паркинсона. В последние годы состояние заметно ухудшилось, и он уже практически не покидал своего дома в подмосковной деревне Каблуково.

На Западе Зайцева признавали лидером советской моды, а СМИ называли его «Красным Диором». Коллекции модельера на протяжении нескольких десятилетий демонстрировались на главных мировых подиумах. Самые известные коллекции – «1000-летие Крещения Руси», «Русские сезоны в Париже» и «Агония перестройки». Он также одевал российских артистов и спортсменов, создавал костюмы для театральных постановок и фильмов.

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