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«Мне повезло стареть»: Мишель Пфайффер — 65

Американской актрисе Мишель Пфайффер исполняется 65 лет. Родилась она в 1958 году в Калифорнии, в семье бизнесмена и домохозяйки. Мишель – вторая из четырех детей в семье, у нее есть старший брат, а обе младшие сестры тоже стали актрисами.

Прорыв в кинокарьере Пфайффер произошел в 1983 году – она сыграла в криминальной саге «Лицо со Шрамом» с Аль Пачино и Робертом Лоджей, исполнив роль их любовницы. После первого успеха Мишель снялась в известных картинах «Леди-ястреб», «Иствикские ведьмы» и «Замужем за мафией».

В 1988 году ее выдвинули на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Опасные связи» — костюмированной мелодраме о «галантном» XVIII веке.

В 1989 году Мишель Пфайффер получила «Золотой глобус» и снова получила номинацию на «Оскар» как лучшая актриса в «Знаменитых братьях Бейкерах» — драме о братьях-пианистах.

В 2000-х темп карьеры Пфайффер замедлился – она сосредоточилась на воспитании своих двоих детей. Однако с 2017-го начался «пфайфференессанс», и Мишель исполнила множество высококлассных ролей, и впервые была выдвинута на высшую телепремию США «Эмми».

«Я знаю и то, что возраст — преимущество. Мне повезло стареть. Не все доживают до старости. А я живу. И не считаю, что надо вечно выглядеть молодой. Надо выглядеть неплохо, это да. Но не молодой, а — собой», — говорила Пфайффер в интервью.

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