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«Я помню все свои предыдущие жизни»: умер модельер Пако Рабан

Во Франции в 88 лет умер модельер Пако Рабан – наверное, самый экстравагантный и загадочный художник моды. При рождении его звали Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. Он родился в Стране Басков (Испания) в 1934 году. Его отец-республиканец был расстрелян франкистами в 1939 году, после чего мать, ярая коммунистка, с детьми бежала во Францию.

В 1960-х Пако Рабан начал заниматься созданием бижутерии и аксессуаров из пластмасс. В 1966 году он презентовал первую коллекцию своей одежды «из современных материалов» — и дальше были платья в форме кольчуги, одежда с сухими цветами, геометрические формы с кружевами. Он стал первым модельером, звавшим темнокожих манекенщиц на свои показы, и включавшим на дефиле музыку.

Рабан стал так популярен, что о его духах шутили в «Клане Сопрано» — устами гангстеров конца 1990-х: «Твой Пако Рабан даже мертвого разбудит. <…> Воняет так, будто Пако Рабан забрался к тебе в зад и там помер».

Модельер не раз бывал и в России – в 1950 году приезжал с матерью и видел Сталина, а в 2007 году сравнивал Москву с Нью-Йорком 50-х — «та же самая страсть», а саму Россию — с «безумным Диким Западом».

Рабан говорил, что в детстве его воспитывали «мать-марксистка и бабушка-шаманка», поэтому он и стал «духовным прагматиком». По его словам, он – христианин, и видел и слышал Бога.

Пако любил шутить: «Мне уже 78 тысяч лет, и я помню все свои предыдущие жизни. В XVIII веке я был очень известной парижской проституткой, у меня была большая, красивая грудь, я много работала и зарабатывала приличные деньги».

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