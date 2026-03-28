Появилась информация о взрывах в Смоленской области

SHOT: в районе города Вязьма произошло несколько взрывов

Несколько взрывов произошло в районе города Вязьма Смоленской области. Об этом Life.ru сообщает со ссылкой на SHOT.

Как уточнил Telegram-канал, по предварительным данным, силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников. Местные жители рассказали, что слышали взрывы около 00:20 (совпадает с московским).

«По словам очевидцев, от громких звуков сработала сигнализация у машин. Также местные утверждают, что в одном из районов виден небольшой пожар около жилого дома», — говорится в публикации.

При этом в настоящее время официальная информация об инциденте, пострадавших и разрушениях отсутствует.

Вечером 27 марта в министерстве обороны России рассказали об уничтожении 52 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 20:00 до 23:00 мск. Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

