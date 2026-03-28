Россия призвала США и Израиль исключить удары по атомным станциям

Ульянов: Россия призывает США и Израиль исключить удары по АЭС в Иране

Москва ведет работу с США и Израилем, призывая исключить удары по АЭС на фоне ситуации вокруг станции в районе иранского города Бушер. Об этом сообщил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Что касается РФ, то мы проводим соответствующую работу и с израильтянами, и с американцами. Напоминали о том, что нападения на АЭС должны быть исключены», — уточнил Ульянов.

Незадолго до этого пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что Израиль и США нанесли третий удар по АЭС «Бушер» с 28 февраля.

Снаряд упал на территории станции, однако, по предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений. Отмечается, что пострадавших среди работников не было.

27 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил: Израиль, ударив по ядерным объектам Исламской Республики, пошел наперекор США, которые объявляли об отсрочке ударов. По словам дипломата, израильские войска нанесли удары по двум крупнейшим сталелитейным заводам страны, электростанции и гражданским ядерным объектам, а также по другой инфраструктуре.

