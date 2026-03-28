Хуситы назвали условия, при которых они вступят в конфликт на Ближнем Востоке

Reuters

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» перечислили три условия, при которых они готовы вступить в военный конфликт на стороне Ирана. Об этом заявил официальный представитель повстанческих вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.

«Мы готовы вступить в прямое боестолкновение в любом из следующих случаев: присоединение к конфликту сторонних военных альянсов на стороне Израиля и США, нанесение ударов по Ирану или другой мусульманской стране из акватории Красного моря», — заявил он.

Кроме того, по словам представителя движения, хуситы вступят в конфликт в случае повышения градуса эскалации в противостоянии с Ираном и членами Оси сопротивления

.

22 марта газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» от вступления в войну в Иране.

В начале марта хуситы заявляли о готовности к любому развитию событий и действиям в различных направлениях «в рамках солидарности» с Тегераном.

Ранее хуситы снова пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив.

 
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
