Прохор Шаляпин раскритиковал жениха бывшей жены Копенкиной

Скандально известный певец Прохор Шаляпин прокомментировал нового супруга своей бывшей жены Ларисы Копенкиной. Он сам недавно опять вступил в брак с бизнесвумен Татьяной Дэвис. Об этом пишет портал Snap shot.

Артист выразил свое мнение о новом избраннике экс-супруги, усомнившись в его состоятельности.

Новый избранник Копенкиной депутат Василий Райский, как и Прохор Шаляпин, младше ее. Недавно произошла их помолвка.

Шаляпин считает, что парламентарий вводит будущую супругу в заблуждение. Артист предположил, что есть вероятность того, что мало того, что Райский может не иметь отношения к политике, так еще и оказаться без гроша в кармане.

При этом артист заметил, что Копенкиной самое время выйти замуж, а еще сказал, что желает счастья бывшей супруге.

При этом Копенкина прямо на своей помолке призналась Шаляпину в любви. А затем добавила, что хранит его интимные фото.

Прохор Шаляпин — российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.