На конкурсе «Мисс Вселенная — 2020» Россию представит Алина Санько

Победительница конкурса «Мисс Россия» 2019 года Алина Санько будет участвовать в международном конкурсе «Мисс Вселенная — 2020». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

«В начале мая «Мисс Россия — 2019» Алина Санько отправится в США, чтобы принять участие в 69-м по счету международном конкурсе «Мисс Вселенная — 2020», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что финал конкурса пройдет 16 мая в Голливуде.

За подготовкой конкурсантки можно будет следить в Instagram-аккаунте конкурса «Мисс Россия».

Ранее стало известно, в каких условиях пройдет конкурс «Мисс Вселенная» в этом году на фоне пандемии коронавируса.