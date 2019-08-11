Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая

Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.

Отмечается, что китайская карта была на футболках без Гонконга и Макао. Они были указаны в качестве самостоятельных стран.

Уточняется, что представители дома назвали инцидент своей халатностью и извинились за футболки. Они также выразили уважение Китаю.

Кроме того, в Versace заявили, что футболки изъяли из продажи и уничтожили.