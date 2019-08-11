Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
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Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Отмечается, что китайская карта была на футболках без Гонконга и Макао. Они были указаны в качестве самостоятельных стран.
Уточняется, что представители дома назвали инцидент своей халатностью и извинились за футболки. Они также выразили уважение Китаю.
Кроме того, в Versace заявили, что футболки изъяли из продажи и уничтожили.