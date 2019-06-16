Суд вынес наказание жене Нетаньяху за заказ еды

Жену премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сару приговорили к штрафу за заказ еды из ресторана в резиденцию, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, штрафу за незаконное расходование бюджетных средств составил 55 тысяч шекелей ($15 тыс.).

Ранее жена Нетаньяху признала вину в деле о заказе еды из ресторана в резиденцию на $50 тыс.