Племянник Меган Маркл госпитализирован после массовой драки

Тайлер Дули, племянник герцогини Сасскеской Меган Маркл, был госпитализирован из-за полученных в массовой драке травм, передает TMZ.

По данным издания, Дули сломал лодыжку в драке, однако не почувствовал при этом боли, так как был очень пьян. Инцидент произошел в городе Грантс-Пасс в американском штате Орегон.

Отмечается, что причина вспыхнувшей драки неизвестна. По факту происшествия никто не был арестован.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл назвала сына принца Гарри в честь кота.