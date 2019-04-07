Меган Маркл и принц Гарри переехали в новый дом
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри переехали в коттедж Фрогмор в Винздоре. Об этом сообщает Daily Mirror.
Как отмечается, они, возможно, уже приняли там своего первого гостя. Речь идет о друге Меган Маркл Даниэле Мартине — визажисте, который создавал ей образ на свадьбу. Он поделился фотографиями из Винздора в социальных сетях, говорится в материале.
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По мнению издания, вряд ли он не стал заходить к своим знакомым, находясь рядом.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри потратили почти $4 млн на ремонт нового дома.