Меган Маркл и принц Гарри переехали в новый дом

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри переехали в коттедж Фрогмор в Винздоре. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, они, возможно, уже приняли там своего первого гостя. Речь идет о друге Меган Маркл Даниэле Мартине — визажисте, который создавал ей образ на свадьбу. Он поделился фотографиями из Винздора в социальных сетях, говорится в материале.

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По мнению издания, вряд ли он не стал заходить к своим знакомым, находясь рядом.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри потратили почти $4 млн на ремонт нового дома.