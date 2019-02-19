Назван преемник Лагерфельда

Преемником Карла Лагерфельда на посту креативного директора французского модного дома Chanel станет глава дизайн-студии дома Виржини Виар, сообщает Business of Fashion.

Директор дизайнерской студии Chanel и ближайший соратник Лагерфельда в течение последних 30 лет возьмет на себя творческий контроль в модном бизнесе компании, утверждает издание.

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Ранее стала известна причина смерти Лагерфельда.

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