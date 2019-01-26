Mirror: британской королеве принадлежит недвижимость на миллиарды фунтов

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Британской королеве Елизавете II принадлежит недвижимость на миллиарды фунтов. Об этом пишет Daily Mirror.

Отмечается, что у нее в собственности находится огромное количество объектов, начиная от замков и заканчивая общественными туалетами.

В издании уточнили, что королева владеет всем этим в разной форме. Что-то принадлежит ей лично, что-то — по праву ее королевского положения.

Ранее сообщалось, что Елизавета II дала совет по Brexit.