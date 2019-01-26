Mirror: британской королеве принадлежит недвижимость на миллиарды фунтов
Британской королеве Елизавете II принадлежит недвижимость на миллиарды фунтов. Об этом пишет Daily Mirror.
Отмечается, что у нее в собственности находится огромное количество объектов, начиная от замков и заканчивая общественными туалетами.
В издании уточнили, что королева владеет всем этим в разной форме. Что-то принадлежит ей лично, что-то — по праву ее королевского положения.
Ранее сообщалось, что Елизавета II дала совет по Brexit.