Меланья Трамп вернулась из Ирака «без штанов»

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Наряд первой леди США Меланьи Трамп, в котором она появилась по возвращении из поездки в Ирак, вызвал скандал. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, на ней были надеты кожаные штаны, по цвету напоминающие ее собственную кожу. Таким образом, создавалась иллюзия, что она пришла без штанов.

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«На Меланье надето только зеленое пальто и нижнее белье. Никакой юбки или брюк. Семья Трампов самая странная на земле», — приводит издание комментарий пользователя твиттера.

Подчеркивается, что благодаря складкам на брюках, люди поняли, что первая леди все-таки пришла в штанах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не смог разрушить веру ребенка в Санта-Клауса.