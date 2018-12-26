В рождественском обращении Елизаветы II нашли скрытое послание

Британский эксперт по королевской семье Ричард Фитцуильямс рассказал о скрытом послании в рождественском обращении королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Express.

Эксперт обратил внимание на семейную фотографию, стоящую на столе рядом с королевой. На снимке 1949 года она изображена со своим мужем принцем Филиппом и сыном принцем Чарльзом. По словам Фитцуильямса, это фото символизирует «призыв к единству и сопереживанию во времена разделенности нации».

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«Мы переживаем нестабильные и непредсказуемые времена, и монархия особенно важна как символ национального единства», — подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что фотография, на которой сама королева молода, а принц Чарльз еще ребенок, намекает на год 70-летие наследника, а также на долгосрочность правления самой Елизаветы.

Ранее сообщалось, что Елизавета II назвала себя «занятой бабушкой».