Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителями

<img src="//img.gazeta.ru/files3/253/12060253/AP_18319315714955-pic905-895x505-2920.jpg">

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения мероприятий на саммите G20 поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Отмечается, что после окончания программы саммита канцлер с небольшой делегацией отправилась попробовать знаменитое своим качеством аргентинское мясо. В качестве места для ужина она выбрала стейк-хаус, расположенный в районе Палермо.

Реклама

Движение на прилегающих к ресторану улицах было ограничено, однако местные жители могли подойти к окнам стейк-хауса, чтобы увидеть высокопоставленных гостей. Кроме того, отмечается, что к концу вечера у дверей собралась толпа желающих сфотографировать Меркель.

Ранее сообщалось, что СМИ оценили наряд Иванки Трамп на саммите G20.