El Pais: глава МИД Испании тайно женился в 71 год

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель тайно заключил брак с председателем Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Кристиной Нарбона. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Свадьба состоялась в июле этого года, уточняет газета.

По данным издания, пара вместе уже более 20 лет, их отношения начались еще в 1998 году.

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Сообщается, что избраннице Борреля 66 лет, у обоих супругов есть дети от предыдущих браков.

Ранее Боррель пригрозил наложить вето на соглашение Великобритании с Евросоюзом по Brexit.