Путин поздравил «увлеченного любимым делом» Юдашкина

Российский президент Владимир Путин поздравил с 55-летием художника-модельера Валентина Юдашкина. Текст поздравительной телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

Глава государства пожелал модельеру здоровья и вдохновения, а также воплощения в жизнь новых и интересных замыслов и идей. По словам Путина, именинник является ярким человеком, который увлечен любимым делом.

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«Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту», — заявил Путин.

Ранее Путин поздравил худрука Московского государственного театра «Ленком» Марка Захарова с 85-летним юбилеем.