Врач назвал четыре главных опасности морозов для здоровья

Врач Врублевский: морозы могут привести к обострению хронических заболеваний
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Морозы представляют для здоровья человека четыре опасности: общее переохлаждение, обморожение частей тела, например, носа или пальцев, обострение хронических болезней и снижение иммунитета, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

«Морозы для человека очень опасны. В первую очередь, прямое действие холода может приводить к общему переохлаждению. Второй момент – локальное обморожение частей тела. Третий – это обострение хронических заболеваний, это связано с переохлаждением, которое ослабляет иммунитет и нарушает кровообращение, а также может усилить болевой синдром при заболеваниях суставов. И, наконец, на фоне снижения иммунитета могут возникать вирусные инфекции, в том числе остро-респираторные вирусные инфекции, такие как грипп», – объяснил медик.

Чтобы избежать проблем, Врублевский рекомендует планировать свои дни с учетом холода.

«Начинать с прогноза погоды и обратить внимание на свой гардероб. Кроме того, нужно иметь возможность переодеться, если вы на улице и есть риск того, что одежда намокнет. Стоит учитывать, что ноги могут промокнуть, или вы просто вспотеете. Этого важно избежать, ведь влага способствует усилению негативного влияния холода. Кроме того, важно иметь с собой теплое питье, не стоит забывать, что голод точно также может усугублять ситуацию. Поэтому выходить на мороз голодным точно не стоит», – заключил врач.

Ранее россиян предупредили о неочевидной опасности занятий фитнесом.
 
