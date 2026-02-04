Размер шрифта
Армия

В академии Генштаба России рассказали, какими будут войны будущего

Генерал Зарудницкий: приоритетом будущих войн станет «битва за мозг»
Грядущие военные противостояния сместят фокус на нейробиологические слабости человека, возводя «битву за мозг» в ранг приоритетной задачи. Об этом заявил начальник Военной академии Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Владимир Зарудницкий в статье журнала «Военная мысль», с которой ознакомилось РИА Новости.

«Битва за мозг» – это концепция «когнитивной войны», нацеленная на подчинение противника посредством манипулирования его мышлением, памятью и моделями поведения, минуя прямое насилие. В основе этого подхода лежит использование уязвимостей нейробиологии и цифровых данных.

Зарудницкий подчеркивает возрастающую роль робототехники, дистанционных методов ведения войны и технологий искусственного интеллекта.

«В военных конфликтах будущего «битва за мозг» (термин, введенный военными экспертами США) с высокой вероятностью станет главной и приоритетной составляющей любой гибридной войны», — говорится в статье.

Подтверждением этих выводов, по мнению автора, является анализ опыта гибридных военных конфликтов начала XXI века, особенно событий, начавшихся на Украине в 2014 году.

Зарудницкий заключил, что гибридные методы активно используются для подготовки и развязывания войн и вооруженных конфликтов, ослабления военного потенциала, нарушения работы государственного и военного аппарата управления, и, в конечном итоге, для нанесения поражения вооруженным силам государства, подвергшегося агрессии.

Ранее Германия решила использовать «тараканов-шпионов» в «будущей войне».
 
