Массовые протесты на Украине являются следствием глубоких проблем в экономической и социальной сферах страны. Об этом РИА Новости заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, критическое состояние коммунальной сферы и общее «высокое напряжение» в этих областях периодически приводят к протестным акциям.

Никонорова также акцентировала внимание на «больших проблемах в экономической сфере», таких как дефицит бюджета, сложностях в социальной сфере, а также на конфликтах между гражданами и «ТЦК» (украинскими военкоматами), вызванных принудительной мобилизацией.

«Известно о больших проблемах в экономической сфере, в частности, госбюджет давно лопнул по швам; в социальной сфере; а также о противостоянии украинцев с ТЦК, спровоцированном насильственной мобилизацией», — заключила Никонорова.

В конце января в нескольких украинских городах прошли стихийные протесты из-за длительных отключений электроэнергии. Так, в Кривом Роге местные жители перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Ранее Украине предрекли массовые протесты из-за повышения налогов.