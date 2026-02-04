Чистка снега с автомобиля обернулась для россиянки изнасилованием

В Москве мужчине предъявили обвинение за изнасилование 2006 года

Следственный комитет России по Москве предъявил обвинение гражданину иностранного государства в изнасиловании, совершенном почти 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

Мужчине инкриминируют статью 131 УК РФ («Изнасилование»).

Согласно материалам дела, 22 февраля 2006 года преступник напал на женщину, занимавшуюся очисткой автомобиля от снега возле гаражного комплекса на улице Привольной. Пригрозив ей расправой, он затащил жертву в гаражное помещение, где совершил насильственное действие, после чего скрылся с места преступления.

Изначально установить личность злоумышленника не удалось. Однако спустя 18 лет, благодаря проведению повторных экспертиз вещественных доказательств, изъятых еще в 2006 году, правоохранительным органам удалось идентифицировать подозреваемого: им оказался мужчина 1977 года рождения.

До этого в Ленинградской области правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в совершении изнасилования, произошедшего четверть века назад. Тогда выйти на след преступника тогда не удалось, и расследование приостановили. Однако в декабре 2025 года сотрудники уголовного розыска вновь обратились к архивам, и благодаря проведенным оперативным мероприятиям удалось выйти на след предполагаемого преступника. Задержанным оказался 46-летний житель Ленинградской области.

