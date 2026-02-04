Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Чистка снега с автомобиля обернулась для россиянки изнасилованием

В Москве мужчине предъявили обвинение за изнасилование 2006 года
ГСУ СК России по г. Москве

Следственный комитет России по Москве предъявил обвинение гражданину иностранного государства в изнасиловании, совершенном почти 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

Мужчине инкриминируют статью 131 УК РФ («Изнасилование»).

Согласно материалам дела, 22 февраля 2006 года преступник напал на женщину, занимавшуюся очисткой автомобиля от снега возле гаражного комплекса на улице Привольной. Пригрозив ей расправой, он затащил жертву в гаражное помещение, где совершил насильственное действие, после чего скрылся с места преступления.

Изначально установить личность злоумышленника не удалось. Однако спустя 18 лет, благодаря проведению повторных экспертиз вещественных доказательств, изъятых еще в 2006 году, правоохранительным органам удалось идентифицировать подозреваемого: им оказался мужчина 1977 года рождения.

До этого в Ленинградской области правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в совершении изнасилования, произошедшего четверть века назад. Тогда выйти на след преступника тогда не удалось, и расследование приостановили. Однако в декабре 2025 года сотрудники уголовного розыска вновь обратились к архивам, и благодаря проведенным оперативным мероприятиям удалось выйти на след предполагаемого преступника. Задержанным оказался 46-летний житель Ленинградской области.

Ранее в РФ задержали иностранца, который десять лет назад расправился с семьей в Новосибирске.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!