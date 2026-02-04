Размер шрифта
В Общественной палате поддержали идею амнистии для женщин к 8 марта

В ОП назвали гуманным предложение об амнистии для женщин к 8 марта
Илья Питалев/РИА Новости

Амнистия, приуроченная к Международному женскому дню 8 марта, для женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, могла бы послужить проявлением гуманности со стороны государства. Такое мнение высказал ТАСС председатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ общественных наблюдательных комиссий (ОНК) Александр Воронцов.

«Акт амнистии — это проявление гуманного отношения к лицам, совершившим преступления и находящимся в местах лишения свободы, со стороны государства. В данном случае речь идет о женщинах, осужденных за не насильственные и не коррупционные преступления», — сказал Воронцов, комментируя соответствующее предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Он напомнил, что тема возможной амнистии обсуждалась на декабрьской встрече президента с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Воронцов подчеркнул, что нахождение женщины в тюрьме само по себе является трагедией. Амнистия же, предоставив возможность досрочного освобождения, дает шанс начать новую жизнь, основанную на соблюдении закона и учитывающую «горький опыт» прошлых ошибок.

«Это возвращение в семью к родным и близким, это восстановление социальных связей и возможность добросовестно трудиться, растить детей», — пояснил Воронцов.

Ранее Елену Блиновскую разместили в «блатном» отряде женской колонии.
 
