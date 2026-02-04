Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Госдуме призвали жестче наказывать россиян за грязь в квартирах

Депутат Колунов: нужно в 10 раз увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
Shutterstock

В Государственной Думе готовится законопроект, предусматривающий значительное увеличение штрафов за нарушение санитарных норм в квартирах. О разработке данного документа сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») в интервью ТАСС.

По словам депутата, штрафные санкции за антисанитарию необходимо увеличить как минимум в 10 раз. Предлагается установить штрафы для физических лиц в размере 5-10 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 10-20 тыс. рублей, а для юридических лиц – 100-200 тыс. рублей.

«Когда подобные люди начнут платить рублем, они точно начнут уважать права соседей», — подчеркнул Колунов.

Он напомнил, что статья 6.4 КоАП РФ устанавливает ответственность за организацию «свалок» внутри квартир. Действующие штрафы, по мнению депутата, крайне малы: для граждан – от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП – от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 10 до 20 тыс. рублей. Колунов особо отметил, что размеры штрафов не менялись с 2008 года.

Депутат считает, что существующие небольшие штрафы позволяют безответственным жильцам пренебрегать санитарно-эпидемиологическими требованиями.

«Те, кто устраивает полную антисанитарию в многоквартирном доме и мешает жизни других, просто платят незначительный штраф и продолжают жить по-прежнему. Подобные ситуации длятся годами и десятилетиями», — заключил зампред комитета.

Ранее Сергей Колунов предложил вводить многомиллионные штрафы за нарушения при пользовании газовым оборудованием.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!