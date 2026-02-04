В Госдуме призвали жестче наказывать россиян за грязь в квартирах

Депутат Колунов: нужно в 10 раз увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

В Государственной Думе готовится законопроект, предусматривающий значительное увеличение штрафов за нарушение санитарных норм в квартирах. О разработке данного документа сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») в интервью ТАСС.

По словам депутата, штрафные санкции за антисанитарию необходимо увеличить как минимум в 10 раз. Предлагается установить штрафы для физических лиц в размере 5-10 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 10-20 тыс. рублей, а для юридических лиц – 100-200 тыс. рублей.

«Когда подобные люди начнут платить рублем, они точно начнут уважать права соседей», — подчеркнул Колунов.

Он напомнил, что статья 6.4 КоАП РФ устанавливает ответственность за организацию «свалок» внутри квартир. Действующие штрафы, по мнению депутата, крайне малы: для граждан – от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП – от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 10 до 20 тыс. рублей. Колунов особо отметил, что размеры штрафов не менялись с 2008 года.

Депутат считает, что существующие небольшие штрафы позволяют безответственным жильцам пренебрегать санитарно-эпидемиологическими требованиями.

«Те, кто устраивает полную антисанитарию в многоквартирном доме и мешает жизни других, просто платят незначительный штраф и продолжают жить по-прежнему. Подобные ситуации длятся годами и десятилетиями», — заключил зампред комитета.

Ранее Сергей Колунов предложил вводить многомиллионные штрафы за нарушения при пользовании газовым оборудованием.