Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам рассказали, на каких продуктах надпись «без ГМО» — просто маркетинг

Эксперт Кузнецова: надпись «без ГМО» на куриной грудке или свиной вырезке — манипуляция
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Надпись «Без ГМО» сегодня встречается на упаковках самых разных товаров — от соли и минеральной воды до колбасы и консервов. В сознании многих потребителей этот значок прочно ассоциируется с понятиями «натуральный», «здоровый» и «безопасный». Однако с точки зрения пищевой безопасности и законодательства эта маркировка зачастую является не более чем умелым маркетинговым ходом, вводящим покупателя в заблуждение, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

«В Российской Федерации требования к маркировке продукции, содержащей ГМО, и продукции «без ГМО» строго регламентированы. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», маркировка «не содержит ГМО» может наноситься только на ту продукцию, в которой нормативно установлен порог содержания ГМО (менее 0.9%), и производитель может подтвердить это документально», — объяснила она.

Ключевая проблема заключается в том, что закон не запрещает ставить маркировку «Без ГМО» на те товары, где генно-модифицированные организмы в принципе не могут содержаться по своей природе. Это создает правовую лакуну, которой активно пользуются маркетологи.

Ярчайшие примеры недобросовестного использования маркировки — это продукты, не имеющие ДНК или не происходящие от организмов, для которых коммерчески одобрены ГМ-аналоги:

— минеральная вода, поваренная соль, пищевая сода: это неорганические продукты, не содержащие генетического материала;

— рафинированные растительные масла и сахар-рафинад: в процессе глубокой очистки белки и ДНК удаляются. Даже если исходное сырье (кукуруза, соя, свекла) было генно-модифицированным, в готовом продукте следов модификации не обнаруживается;

— мясные продукты (колбаса, сосиски) от животных, не относящихся к ГМ: надпись «Без ГМО» на куриной грудке или свиной вырезке — чистой воды манипуляция. Коммерческого разрешения на использование ГМ-животных в пищевых целях в мире не существует (за исключением недавнего разрешения на выращивание ГМ-лосося в США, который на наш рынок не поставляется).

«Размещая значок на таких товарах, производитель создает у потребителя ложное впечатление, что его продукт «чище» и «безопаснее» аналогов, хотя по этому параметру они абсолютно идентичны», — объяснила она.

Осознанный выбор должен основываться на реальных, а не мнимых критериях качества.

«Надпись «Без ГМО» в подавляющем большинстве случаев — это не показатель качества, а маркетинговый стикер, призванный играть на необоснованных страхах потребителей и оправдывать завышенную цену. Переплачивать за него не стоит. Гораздо важнее научиться читать и анализировать настоящие признаки качественного продукта — его состав и пищевую ценность, оставляя громкие, но зачастую бессмысленные лозунги без внимания», — резюмировала Кузнецова.

Ранее в России оценили безопасность растительного «мяса» в бургерах.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!