Посол Барбин заявил, что Дания в «бешеном темпе» готовится к войне с Россией

Посол Барбин: Дания стремительно наращивает вооружения и готовится к войне с РФ

Дания в «бешеном темпе» закупает оружие и увеличивает численность своих вооруженных сил, мотивируя это необходимостью подготовки к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА Новости.

«Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. Наращивается численность вооруженных сил. В бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений… Идеологическое обоснование этих военных приготовлений - подготовка к войне», — подчеркнул дипломат.

По словам Барбина, датское руководство убеждено, что после завершения украинского конфликта Россия якобы может представлять угрозу для европейских государств.

«Укрепляется оборонный потенциал в Арктике, в том числе и на Гренландии», — указал посол.

Кроме того, Дания создает систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также выделяет значительные средства на строительство новых фрегатов и других военно-морских судов.

Ранее Дания сократила численность российской дипмиссии и угрожала отобрать землю посольства.