Как проходит Венецианский карнавал

В Италии проходит Венецианский карнавал. Он в этом году посвящен зимним Олимпийским играм, стартующим в стране 6 февраля.

Открылся ежегодный костюмированный фестиваль 31 января. На следующий день прошел традиционный водный парад на Гранд-канале. Колонну возглавлял символ Венеции — гигантское судно в форме крысы. За ней следовали около 100 лодок с гребцами в костюмах.

Карнавал продлится 18 дней и будет включать не менее 50 различных мероприятий, в том числе конкурсы масок, «Бал мечты», уличное шоу Venice Carnival Street Show, парад девушек на гондолах Festa Della Marie, церемония «коронации Марии», спуск «девушки-ангела» с колокольни Сан-Марко и опера «Травиата» в Ла Фениче.

День закрытия фестиваля — 17 февраля. Финальными станут представления на площади Сан-Марко, знаменующие начало сорокадневного поста перед Пасхой.

Венецианский карнавал впервые стали проводить в Средневековье. Первые упоминания о нем относятся к концу XI века.

Лучшие фотографии с карнавала 2026 года — в галерее «Газеты.Ru».
 
