«Нас убивают! Где вы?» Против актрисы Артамоновой возбудили дело после драки на парковке

Актриса Анна Артамонова поссорилась с водителем из-за места на парковке, что привело к драке с участием ее сына и «трех мужчин спортивного телосложения». Во время потасовки артистка ударила одного из оппонентов ножом для резки колбасы. Прибывшие полицейские решили возбудить дело против самой Артамоновой. В Госдуме потребовали, чтобы ее дело рассматривал суд присяжных без вмешательства «общественников и диаспоры».

Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова стала фигуранткой уголовного дела после драки на парковке. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел три недели назад — 12 января на улице Малой Ботанической в Москве, когда она привезла своих детей в бассейн. Вместе с актрисой были сыновья 7 и 19 лет и дочери 13 и 15 лет вместе с 18-летним другом старшего сына.

«Стали парковать нашу машину. В этот момент приехал гражданин 1967 года рождения Оганес <…>, и он решил припарковаться на мое место. Обрушился на меня с оскорблениями», — рассказала Артамонова.

В результате «взрослые мальчишки» подошли к мужчине и попросили Оганеса извиниться перед 45-летней актрисой. Вместо этого он начал оскорблять их. Затем из автомобиля Оганеса выбежал его сын-подросток и стал фотографировать номера машины Артамоновой.

«Они стали угрожать, что сейчас приедут их ребята и будут нас убивать», — сказала она.

Затем все «благополучно припарковались», однако Артамонова предупредила Оганеса, что вызвала полицию. Актриса обратила внимание на то, что сотрудников правоохранительных органов не было «очень долго», при этом их отделение находилось за углом — в пяти минутах ходьбы. По словам артистки, она дозвонилась в дежурную часть с четвертого раза, и когда беседовала с полицейским по телефону, увидела, как на нее бегут «трое мужчин спортивного телосложения» — сыновья Оганеса.

« И на моих глазах начали убивать моего сына и его друга. Били жестоко. По голове, по почкам. Я закричала прямо в трубку: «Нас убивают! Где вы?!» — отметила Артамонова.

В этот момент ее дочь крикнула, что у нападавших в руках нож. В результате Артамонова подбежала к своей машине, взяла из салона кухонный нож для резки колбасы и «кинулась спасать своих мальчишек». На видеозаписи видно, как актриса бьет ножом мужчину в спину, который прижал молодого человека к земле, и впоследствии ее сбивают с ног.

Затем всех участников потасовки доставили в отдел полиции, откуда Артамонова ушла самой последней. В отношении актрисы возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ), ей может грозить лишение свободы.

«Возбудили уголовное дело на меня, зацепившись за то видео, которое сняла моя дочка, где я цепляю ножом человека, который висит на моем сыне», — поделилась Артамонова в беседе с РИА Новости.

В столичном главке МВД сообщили ТАСС, что решение о привлечении мужчин, нанесших травмы молодому человеку, примут после получения заключения медицинской экспертизы о тяжести причиненного вреда здоровью. По словам Артамоновой, полиция «неохотно» приняла ее встречное заявление.

«Не просто так схватилась за нож»

Уголовное дело в отношении Артамоновой должно рассматриваться объективно — судом присяжных, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Это укрепит доверие граждан к судебной системе и сделает наш суд более справедливым», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Но чтобы следствие было беспристрастным, его нужно оградить от постороннего влияния и давления, уверен Миронов.

«Имею в виду диаспоры и «общественников», которые в таких ситуациях часто пытаются «порешать вопросы». Мы живем в правовом государстве и такие попытки «договорняков» со следствием и судом должны жестко пресекаться, а «решалы» — нести уголовную ответственность», — подчеркнул парламентарий.

Миронов обратил внимание, что женщина пыталась защитить своего сына в неравной драке .

« И, подозреваю, что актриса, многодетная мать и волонтер СВО не просто так схватилась за нож », — добавил депутат.

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале призвала главу МВД России Владимира Колокольцева дать оценку действиям своих подчиненных, которые «прибыли на место лишь после четвертого вызова, а прибыв, не защитили женщину от нападения здоровых мужиков».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с появлением данных о «нападении в Москве на многодетную мать, актрису, певицу и волонтера Анну Артамонову и ее детей», заявили в СК.

«Следственными органами СК России по городу Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении следственного органа.

Кроме того, Следственный комитет заявил ходатайство перед прокурором о передаче из органов МВД изначально возбужденного уголовного дела по ст. 115 УК.

Чем известна Артамонова?

Анна Артамонова родилась 1 июня 1980 года в Нижнем Новгороде. В 1999-м окончила Нижегородское театральное училище, в 2010-м — режиссерский факультет ВГИКа, а в 2023-м — Академию Михалкова.

С 1999 по 2001 год служила в нижегородском театре «Комедiя», с 2005-го – актриса московского театра Et Cetera. Также снимается в кино и занимается режиссурой.

Артамонова — лауреат премии театрального фестиваля «Золотой Витязь» и премии X Всероссийского театрального фестиваля «Актеры России — Михаилу Щепкину» в номинации «Лучшие актерские работы». У нее четверо детей.

Актриса занимается волонтерской деятельностью. С 2022 года она регулярно приезжает в зону спецоперации для проведения благотворительных концертов и передачи помощи российским военнослужащим .

Награждена медалью «За труды в культуре и искусстве» (2024) и медалью Объединения высших офицеров (МО, ФСБ, МВД) России «Участник гуманитарного конвоя» (2025).