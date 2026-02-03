На Рублевке обезвредили преступников, открывших огонь по полицейским и росгвардейцам

В Москве полицейские и росгвардейцы обезвредили двух особо опасных преступников, одного из них ликвидировав, а второго задержав. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она пояснила, что сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ и УМВД по Пензенской области при поддержке представителей Росгвардии проводили в одном из домов на Рублевском шоссе задержание двух подозреваемых в совершении похищения на территории Пензенской области. Преступники несколько дней назад похитили мужчину, с которым потом расправились. При задержании подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, вследствие чего правоохранители вынуждены были применить табельное оружие. Один из преступников был ликвидирован, второй — задержан и доставлен в следственные органы.

