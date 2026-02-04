Из-за российских ударов Украину ожидает неминуемая катастрофа. Об этом заявил украинский постпред при ООН Андрей Мельник в интервью телеканалу Welt.

Он отметил необходимость усиления военной поддержки Киева со стороны Европы.

«Теперь это сотни беспилотников и ракет — совершенно новая угроза. Мы надеемся, что ФРГ и наше европейские друзья наконец-то решат резко увеличить количество зенитных ракет, которые поставляются», – заявил дипломат.

Мельник также признал, что украинский конфликт вышел на новый уровень, в результате чего Киев оказался в невыгодном положении.

Мельник подчеркнул, что арсенал беспилотных летательных аппаратов и ракет, использованных Россией в зимний период, несоизмеримо превосходит ресурсы, имеющиеся в распоряжении Украины.

Накануне военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что пауза в ударах по украинской энергетической инфраструктуре позволила Вооруженным силам России основательно подготовиться к возобновлению атак: накопить необходимые ресурсы, четко определить цели и расставить приоритеты для достижения максимальной эффективности.

Ранее Трамп заявил, что Путин сдержал обещание неделю не наносить удары по Украине.