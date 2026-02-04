Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Украине предрекли неминуемую катастрофу из-за ударов России

Постпред Мельник предрек Украине катастрофу из-за российских ударов
Global Look Press

Из-за российских ударов Украину ожидает неминуемая катастрофа. Об этом заявил украинский постпред при ООН Андрей Мельник в интервью телеканалу Welt.

Он отметил необходимость усиления военной поддержки Киева со стороны Европы.

«Теперь это сотни беспилотников и ракет — совершенно новая угроза. Мы надеемся, что ФРГ и наше европейские друзья наконец-то решат резко увеличить количество зенитных ракет, которые поставляются», – заявил дипломат.

Мельник также признал, что украинский конфликт вышел на новый уровень, в результате чего Киев оказался в невыгодном положении.

Мельник подчеркнул, что арсенал беспилотных летательных аппаратов и ракет, использованных Россией в зимний период, несоизмеримо превосходит ресурсы, имеющиеся в распоряжении Украины.

Накануне военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что пауза в ударах по украинской энергетической инфраструктуре позволила Вооруженным силам России основательно подготовиться к возобновлению атак: накопить необходимые ресурсы, четко определить цели и расставить приоритеты для достижения максимальной эффективности.

Ранее Трамп заявил, что Путин сдержал обещание неделю не наносить удары по Украине.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!