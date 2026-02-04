Россиянам объяснили, как правильно торговаться по зарплате на собеседовании

На собеседовании торговаться по зарплате уместно в пределах 10-20% от первоначального предложения. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, HR-директор КГ PROGRESS.

По словам эксперта, торг по зарплате — нормальная и профессиональная практика, особенно если в процессе общения становится очевидно, что фактический объем задач шире или сложнее, чем был заявлен в вакансии. В такой ситуации корректно пересматривать ожидания и обсуждать компенсацию уже не по рынку, а исходя из реальной ценности роли.

«Если на собеседовании вы узнали, что обязанности и зона ответственности будут шире, чем было заявлено в описании, можно предложить пересмотреть сумму вознаграждения. Адекватным считается запрос на повышение предложения в среднем на 10–20% от первоначально озвученной суммы. Это воспринимается рынком спокойно и не выглядит ультиматумом. Запрос на 25–30% возможен, но только в случае, если роль фактически трансформируется: например, из линейной позиции в экспертную или с элементами управления, либо если ожидания по результату существенно выше стандартных», — объяснила она.

Ключевой момент — не сам процент, а аргументация.

«Работодатель охотнее идет на пересмотр условий, когда кандидат говорит не о личных желаниях, а о конкретных задачах, рисках и ответственности, которые он берет на себя», — отметила эксперт.

Важно также учитывать стадию переговоров.

«Лучший момент для торга — в конце интервью, когда взаимный интерес уже сформирован, но финальный оффер еще не сделан. Если обсуждать деньги слишком рано, это может выглядеть как фокус только на доходе; если слишком поздно — как попытка пересмотреть договоренности», — заявила Зеленкова.

Если работодатель не готов повышать фиксированную часть, имеет смысл обсуждать альтернативы — бонусы, KPI, пересмотр зарплаты через 3–6 месяцев или расширенный пакет нематериальной мотивации, резюмировала эксперт.

