Объем просроченной задолженности россиян по кредитам достиг рекордных 1,6 трлн

Объем просроченной задолженности россиян по необеспеченным кредитам к 2026 году достиг рекордных 1,65 трлн рублей, что почти на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

В материале говорится, что доля «плохих» долгов выросла до 4,6% — максимума с марта 2021 года. Это более чем вчетверо превышает долю просрочки по ипотеке. За год объем просроченной задолженности по жилищным кредитам вырос более чем в два раза и превысил 200 млрд рублей.

Как пояснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, основной причиной повышения задолженности стало «вызревание» необеспеченных ссуд, выданных в период активного кредитного бума. Он отметил, что банки быстро наращивали портфель в 2023–2024 годах, в том числе за счет рискованных заемщиков без кредитной истории.

На ситуацию, подчеркивают «Известия», также повлияла инфляция, которая в начале прошлого года, только по официальным данным, превышала 10%.

Доля просроченных кредитов в 4,6% не выглядит критичной, но настораживают темпы ее роста, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она подчеркнула, что это говорит о снижении платежеспособности отдельных групп населения.

