Перепись воробьев проведут в России

Всероссийскую перепись воробьев проведут с 7 по 15 февраля. Об этом сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая в беседе с РИА Новости.

Она рассказала, что перепись, в которой участвуют домовый и полевой воробьи, проводится ежегодно в два сезона: со вторые по третьи выходные февраля и августа. В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению, отметила специалист.

Во многих странах мира домовый воробей резко сократил свою численность, но в России пока не могут оценить эти данные. По ее словам, для этого нужны результаты мониторинга за 10-15 лет.

По мнению Мостовой, воробьям и другим птицам не обойтись «без человеческой заботы, любви, сочувствия, которое выражается в обоснованном влиянии» на места их обитания.

Численность воробьев в России, по данным Всероссийской переписи воробьев за зиму 2025 года, составила почти 208 тысяч зафиксированных особей, что на 25% больше, чем в 2024 году. Основные популяции сосредоточены в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Волгоградской и Рязанской областях.

