4 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака — врачи, ученые, пациенты обсуждают сегодня методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Международный день человеческого братства напоминает о важности взаимопонимания между представителями разных религий. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 4 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 февраля

Всемирный день борьбы против рака

Всемирный день борьбы против рака отмечается с 2005 года по инициативе Международного противоракового союза (UICC). Цель этой даты — объединить усилия общества, медиков и властей в противостоянии онкологическим заболеваниям, повысить осведомленность об их профилактике, диагностике и лечении. Символом борьбы против рака стала лавандовая ленточка. Но существуют и другие цвета символики, в зависимости от вида заболевания: рак молочной железы — розовая лента, саркома — желтая, рак легких — белая и т.д.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от 30 до 50% случаев рака можно предотвратить, избегая ключевых рисков, таких как курение, нездоровое питание и недостаток физической активности.

Международный день человеческого братства

Дата учреждена ООН в 2020 году в честь исторического события: 4 февраля 2019 года в Абу-Даби Папа Римский Франциск и Верховный имам Аль-Азхара Ахмад ат-Тайеб подписали совместный документ «Человеческое братство во имя мира во всем мире». В нем они призвали к терпимости и диалогу между всеми религиями, подчеркнув, что вера должна объединять людей, а не становиться причиной вражды.

Дата совпадает с началом Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений.

День неандертальца

4 февраля 1857 года в Германии научному сообществу впервые представлен череп древнего человека, обнаруженный в долине Неандерталь. С тех пор эта дата считается неофициальным праздником — Днем неандертальца.

Неандертальцы — вымершие представители рода людей, последние из них жили около 40 тысяч лет назад. Они были невысокими, но очень крепкими, с крупной головой, умели изготавливать орудия и охотиться. Ученые спорят, были ли они отдельным видом или подвидом человека разумного.

Mary Evans Picture Library/Global Look Press

День рождения резиновых калош

Хотя история появления резиновых калош слегка запутана, считается, что впервые эту обувь продемонстрировал публике американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич. Произошло это в Бостоне 4 февраля 1824 года. С тех пор дата отмечается как день рождения калош.

В России фабрики по производству калош появились в 1860-х годах. Кстати, в то время обувь называлась «галоши» (от французского galoches), а не «калоши».

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 февраля в других странах

Национальный день домашнего супа — США. Идея этого гастрономического праздника проста: нет ничего полезнее и вкуснее домашнего супа. Его не заменят даже удобные консервированные варианты. Этот день — повод вспомнить семейные рецепты, сварить куриную лапшу, чоппино (рыбный суп) или кукурузную похлебку и собрать за столом близких.

Кстати Слово «суп» вошло в широкий обиход в русском языке в XVIII веке, а до этого подобные блюда чаще назывались похлебками, юшками или варевом.

Снежный фестиваль в Саппоро — Япония. Один из самых известных зимних праздников Японии проводится ежегодно в начале февраля. История фестиваля началась в 1950 году, когда местные школьники просто слепили в парке шесть снежных фигур и устроили карнавал. Это скромное событие привлекло более 50 тысяч зрителей и положило начало традиции. Сейчас фестиваль проходит на нескольких площадках и длится неделю, представляя собой грандиозную выставку причудливых и масштабных снежных и ледяных скульптур.

70-й ежегодный фестиваль Саппоро, Хоккайдо, 4 февраля 2019 года Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Религиозные праздники 4 февраля

День памяти апостола от 70 Тимофея Эфесского

(последователей Иисуса Христа , проповедовавших его учение в I веке)

4 февраля церковь чтит Тимофея Эфесского, одного из апостолов от 70. Он родился в Малой Азии и уверовал во Христа после проповеди апостола Павла. С тех пор он стал его верным спутником в миссионерских путешествиях. Павел называл Тимофея своим «возлюбленным сыном».

Позже Тимофей стал епископом в Эфесе и возглавлял общину 15 лет. Он погиб мученической смертью, пытаясь остановить языческое празднество: разгневанная толпа забила его камнями. В IV веке мощи апостола Тимофея перенесли в Константинополь.

Тимофей Эфесский Wikimedia Commons

День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца

Преподобный Макарий Жабынский родился в 1539 году. В юности он стал монахом с именем Онуфрий и в 1585 году основал уединенный монастырь недалеко от города Белева. В 1615 году обитель была полностью разрушена польскими войсками. Преподобный вернулся на пепелище и заново восстановил монастырь: собрал братию, а вместо деревянного поставил каменный храм. Он вел суровую подвижническую жизнь, терпя лишения и уходя в лес для уединенной молитвы.

Однажды в лесу он нашел обессилевшего польского воина, который, отстав от отряда, умирал от жажды. Несмотря на то, что тот мог быть одним из разорителей обители, святой по молитве ударил посохом о землю. Из-под земли забил родник, и он напоил умирающего. Когда монастырь окреп, святой Онуфрий отошел от общих дел, принял схиму с именем Макарий и поселился в уединении у истока протока Жабынки, где и провел остаток жизни.

Макарий Жабынский Wikimedia Commons

Православная церковь 4 февраля также чтит память: • преподобномученика Анастасия Персиянина;

• мучеников Адрианопольских (Болгарских): Мануила, Георгия, Петра, Леонтия и прочих 377-ми;

• преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах;

• священномучеников Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова, пресвитеров. Католическая церковь вспоминает: • святых Веронику, Катерину де Риччи;

• святого Иоанна де Брито;

• Римберта (архиепископа Гамбургского) и других.

Народные праздники и приметы 4 февраля

Тимофеев день, или Тимофей Полузимник

На Руси этот день считался серединой зимы, в народе говорили: «Тимофей сшибает рог зиме». Но расслабляться было рано — как раз с этого времени часто начинались самые лютые морозы и метели, которые так и называли — тимофеевские. О них складывали поговорки: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес». Люди внимательно наблюдали за приметами.

Этот день был важен и для хозяйственных работ. Как и в другие «полузимники», хозяева проверяли закрома, оценивая, хватит ли зерна, овощей и корма до нового урожая. Если запасов было мало, приходилось экономить, и в народе говаривали: «К весне мужику тяжелее — хлеб по сусекам мелеет». Пасечники прислушивались к пчелам в зимних ульях: тихое ровное жужжание означало, что все в порядке, а беспокойный гул предвещал проблемы в пчелиной семье.

А вот для девушек этот день был веселым. Они катались с горок на прядильных донцах (деревянных основах для прялки). Считалось, что чем дальше прокатится рукодельница, тем длиннее и лучше уродится у нее лен в будущем году.

В Тимофеев день запрещалось рассказывать сны, шить, вязать и вышивать, стричь волосы, давать или брать в долг, отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что в этот день нужно следить за здоровьем: если заболеешь, проблемы останутся надолго. Люди старались одеваться теплее, а во время вьюг и метелей — не покидать дома без особой необходимости.

Приметы:

Яркое солнце в полдень обещает раннюю весну.

Запотевшие окна — к скорому потеплению.

Снегопад предвещает богатый урожай.

Какие исторические события произошли 4 февраля

1454 год — началась Тринадцатилетняя война между Польским королевством и Тевтонским орденом.

1722 год — Петр I ввел «Табель о рангах» — закон о порядке государственной службы в Российской империи.

1789 год — коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.

1797 год — эквадорский город Риобамба был полностью разрушен в результате землетрясения. Погибло около 40 тысяч человек.

1911 год — фирма «Роллс-Ройс» учредила для своих автомобилей знаменитую эмблему — фигурку в виде крылатой женщины, склонившуюся перед прыжком вперед.

1931 год — в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.

1932 год — в бухту Нагаева (Охотское море) прибыл пароход «Сахалин», доставивший на Колыму руководство треста «Дальстрой» и первую группу заключенных, которые должны были заняться организацией разработки полезных ископаемых и строительством.

1935 год — запуск первого испытательного поезда Московского метрополитена.

Вагон №1, построенный в 1934 году на Мытищинском вагоностроительном заводе. Первый испытательный поезд Московского метрополитена. И. Бахтин/РИА Новости

1943 год — в результате десантной операции Черноморской группы войск на косе в Новороссийске образовался плацдарм, известный как Малая земля. Героическая оборона этого участка длилась 225 дней и завершилась утром 16 сентября освобождением города.

1944 год — в США вышел в свет номер журнала The Journal of Experimental Medicine со статьей, в которой ученые представили доказательства, что носителем наследственной информации является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).

1945 год — началась Ялтинская (Крымская) конференция: встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин во время Ялтинской конференции союзных держав, февраль 1945 года РИА «Новости»

1961 год — состоялся первый запуск советского космического аппарата к Венере.

1970 год — основан город Припять, в настоящее время заброшенный из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

1974 год — 19-летняя Патрисия Херст, внучка американского миллиардера и газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста, была похищена американской леворадикальной террористической группировкой. Она провела 57 дней в шкафу размером 2 метра на 63 сантиметра. В итоге девушка сама вступила в ряды террористов и взяла боевой псевдоним Таня. Этот случай стал классическим примером стокгольмского синдрома.

1976 год — в Гватемале произошло крупное землетрясение, в результате которого погибли 23 тыс. человек.

1990 год — в Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмены 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС.

2000 — в Министерстве культуры РФ состоялась церемония передачи иконы XV века «Борис и Глеб», которая была похищена в 1991 году в Устюженском краеведческом музее.

2004 год — запущен Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дни рождения и юбилеи 4 февраля

В 1494 году родился Франсуа Рабле — французский писатель, один из величайших сатириков, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

В 1873 году родился Михаил Пришвин — русский советский писатель, публицист.

В 1881 году родился Климент Ворошилов — советский государственный, партийный и военный деятель, Маршал Советского Союза.

В 1906 году родился Клайд Уильям Томбо — американский астроном, открывший Плутон.

В 1933 году родился Игорь Кваша — актер и режиссер театра и кино, теле- и радиоведущий, народный артист РСФСР.

В 1967 году родился Сергей Гриньков — советский и российский фигурист (парное катание), двукратный олимпийский чемпион (1988, 1994).

85 лет исполняется Джону Стилу — британскому музыканту, барабанщику группы The Animals, в составе которой играет с самого основания коллектива в 1963 году.

81 год исполняется Поладу Бюльбюль оглы — советскому и азербайджанскому певцу, композитору, киноактеру, политику, дипломату.

78 лет исполняется Элису Куперу — американскому рок-певцу, автору песен.

IMAGO/Global Look Press

62 года исполняется Вячеславу Володину — российскому политику и государственному деятелю, председателю Госдумы РФ с 2016 года.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин Максим Блинов/РИА «Новости»

53 года исполняется Оскару Де Ла Хойе — американскому боксеру-профессионалу, чемпиону мира в шести весовых категориях, олимпийскому чемпиону 1992 года, получившему прозвище «Золотой мальчик».

51 год исполняется Натали Имбрулье — австралийско-британской певице, автору песен и актрисе.